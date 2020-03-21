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بلقيس فتحي: الأطباء هم الأبطال الحقيقيين في مواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:43 ص
الفنانة بلقيس فتحي
الفنانة بلقيس فتحي
ياسمين عباس
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وجهت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، التحية للأطباء والممرضين حول العالم، المشاركين في علاج فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وكتبت بلقيس فتحي عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر": "تحية صباحية قلبية مني ومن متابعيني لجميع الكوادر الطبية من أطباء وطبيبات وممرضات وممرضين في العالم العربي ممن يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح".

وتابعت: "أنتم الأبطال الحقيقيين وتوجب علينا مساعدتكم بالبقاء في المنازل حتى لا نحملكم أعباء فوق أعبائكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، أغنية "تعالى تشوف" والتي حصدت 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.
بلقيس فتحي: الأطباء هم الأبطال الحقيقيين في مواجهة كورونا
بلقيس فتحي: الأطباء هم الأبطال الحقيقيين في مواجهة كورونا

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