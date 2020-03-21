أول إصابتين بفيروس كورونا في أنجولا

أعلنت السلطات الأنجولية، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كوروناالمستجد (كوفيد19)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت فيروس كورونا المستجد "جائحة" بعد أن خرج عن نطاق السيطرة فى العديد من دول العالم، وأزهق حياة الالآف من سكان العالم.وتعد الدول الإفريقية جنوب الصحراء الأقل تضررا من فيروس كورونا حتى الآن، لكن الأيام الأخيرة شهدت اكتشاف حالات إصابة ووفاة وتزايدها بعدد من الدول الإفريقية.