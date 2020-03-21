رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تستغيث بوزير النقل: قطارات النوم لا تعقم

السبت 21/مارس/2020 - 10:39 ص
مايسة عطوة
مايسة عطوة
عائشة حسن
طباعة
وجهت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، نداء عاجلا لوزير النقل، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، ما سيؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بينهم خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.

وطالبت عطوة، في بيان لها، وزارة الصحة بالاهتمام بتلك القطارات وتزويدها بأدوات التعقيم، والنظافة والمطهرات، وبذلك بالتعاون مع وزارة النقل.

ولفتت، أن الأجانب أكثر ركاب تلك القطارات، ونظرا لهذه الحالة التي تمر بها الدولة، فإنهم يمثلون أكبر ناقل للمرض، الأمر الذي سيؤدي لعدوى مئات الركاب من بعدهم، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الركاب على تلك القطارات ويتوافد عليها الملايين يوميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسالة من وزير الأوقاف لـ «المصريين» قبل صلاة الجمعة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصرى للتعليم عن بعد

الأهلى يكشف عن تفاصيل رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

منوعات

لتجنب كورونا.. خدمة جديدة لرؤية متاحف روسيا من المنزل

كورونا يرفع شعبية ماكرون في فرنسا

بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

1 أبريل.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

فضاءات تصدر ديوان «بمشيئة الملاح» لـ محمد كنعانة

«النزيلة» للأردني محمود يوسف جديد «ناشرون»

«ديني ودين الناس» جديد دار العربي لهبة شريف