برلمانية تستغيث بوزير النقل: قطارات النوم لا تعقم

وجهت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، نداء عاجلا لوزير النقل، بشأن عدم تعقيم قطارات النوم، وتجاهل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الوقاية الاحترازية التي تسعى الدولة للامتثال بها، ما سيؤدي إلى انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بسهولة بين الركاب، نظرا لكثرة الاختلاط بينهم خاصة في النوم، دون تعقيم أو أي إجراء نظافة تحافظ على صحة الركاب.وطالبت عطوة، في بيان لها، وزارة الصحة بالاهتمام بتلك القطارات وتزويدها بأدوات التعقيم، والنظافة والمطهرات، وبذلك بالتعاون مع وزارة النقل.ولفتت، أن الأجانب أكثر ركاب تلك القطارات، ونظرا لهذه الحالة التي تمر بها الدولة، فإنهم يمثلون أكبر ناقل للمرض، الأمر الذي سيؤدي لعدوى مئات الركاب من بعدهم، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الركاب على تلك القطارات ويتوافد عليها الملايين يوميا.