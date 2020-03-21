دورة تثقيفية للعاملين بمدينة العلمين لمواجهة كورونا

نظم فريق مكافحة العدوى بالإدارة الصحية بمدينة العلمين التابعة لمحافظة مطروح، دورة تثقيفية وإرشادية للحد من انتشار فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها، وذلك للعاملين بمجلس ومدينة العلمين.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح، وبحضور الدكتور محمد هاشم مدير الإداره الصحية بالعلمين، ورضا جاب الله رئيس مجلس ومدينة العلمين.وبدأت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، تحت إشراف الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة، حيث قام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان مديرية الصحة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.