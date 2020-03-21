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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنوفية يضبط عاطلين استوليا على أموال شركة الكهرباء

السبت 21/مارس/2020 - 10:39 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
ولاء القاضى
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استطاعت مديرية أمن المنوفية القبض على عاطلين من مدينة منوف، قاما بسرقة موظف خزينة شركة الكهرباء فرع الباجور وسرقة مبلغ مالي كبير أمام البنك الأهلي المصري فرع الباجور، أثناء توجهه لوضع المبلغ في حساب الشركة لدى البنك.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، بقيام العاطلين بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية واستئجار شقة مفروشة بغرض التخفي، وباتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة، كلف اللواء محمد ناجي أباظة مدير أمن المنوفية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأسكندرية، قوة أمنية بالقبض على المتهمين.

تمكنت قوة أمنية من رجال البحث الجنائي بالمنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأسكندرية من إلقاء القبض على عاطلين، يقيمان بمدينة منوف بعد سرقتهما، مبلغ مالي يتخطى 970 ألف جنيه من موظف بشركة كهرباء الباجور وتمكنهم من الهرب.


وصرح مصدر امنى بقيام القوة الأمنية بقيادة الرواد خالد مكاوي ومصطفى حسنين رؤساء مباحث مركز وقسم منوف من إلقاء القبض على العاطلين في إحدى الشقق المفروشة بمحافظة الأسكندرية فجر اليوم وبحوزتهم 823500 من المبلغ المسروق وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وكان مجهولان قد قاما بسرقة حقيبة أموال شركة الكهرباء من موظف الخزينة بفرع الباجور، في محافظة المنوفية، في أثناء التوجه لتورديها داخل البنك الأهلي المصري فرع الباجور.

وأكد شهود العيان أن موظف الخزينة “س، ع” حضر إلى البنك بصحبة زميل له لإيداع المبلغ الخاص بالتحصيل في حساب الشركة، وفوجئ الموظف بمجهول على سلم البنك قام باختطاف الحقيبة وبها مبلغ 970 ألف جنيه من أموال شركة الكهرباء، وفر مع شخص آخر كان في انتظاره بدراجة نارية.

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