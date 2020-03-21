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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: لجنة لفحص العقارات المجاورة لعقار حلوان المنكوب

السبت 21/مارس/2020 - 10:38 ص
خالد عبد العال
خالد عبد العال
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قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار العزبة البحرية المنهار بحلوان وبيان مدى تأثرها من الانهيار، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من الحادث.

وأكد محافظ القاهرة في بيان له اليوم السبت، ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الانهيار فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، مشددا على رئيس حي حلوان بسرعة عمل الصلبات والتحفظات اللازمة حول العقار لتأمين سلامة المارة والعقارات المجاورة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار بالعزبة البحرية بحي حلوان، مكون من دور أرضي ودورين حوائط حاملة وأسقف خشبية؛ مما أسفر عن مصرع 3 أطفال وإنقاذ جدتهم من تحت الأنقاض.

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