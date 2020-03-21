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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بالتصدي لاحتكار وغش المنتجات الطبية بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 10:38 ص
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن هناك عددًا من تجار الجملة استغلوا الأزمة الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد برفع أسعار المستلزمات الطبية بسبب الاحتياج الشديد لها في دول العالم كافة، بالإضافة إلى مخالفات تجارية قد ترتكب في حق المواطنين سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع الغذائية عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأضاف، أنه شهدت الأسواق شحًا كبيرًا في الكحول بسبب زيادة الطلب عليه، ما دفع بعض الشباب إلى استثمار الأزمة في تحقيق مكاسب مادية سريعة من خلال شراء كميات كبيرة من الكحول وإعادة تعبئتها من جديد والترويج لها لدى الصيدليات والمحال التجارية، وبالتالي ظهرت مشكلة جديدة قد تضاعف من انتشار المرض وهي غش اامطهرات، لتحقيق مكاسب مادية.

وطالب النائب جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأصحاب المصانع وتجار الجملة بسبب المغالاة الشديدة في أسعار المستلزمات الطبية واستغلال أزمة انتشار فيروس كورونا، ولمنع سياسات الاحتكار وجشع بعض التجار الذين يستغلون الأزمات، مشيرا الى أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يمكنه مواجهة مثل تلك الأزمات.

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