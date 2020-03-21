برلمانية تقدم «روشتة» اختفاء الأدوات الطبية من الصيدليات

طالبت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، بضرورة تحري الصيدلي الدقة بشأن الأشخاص الذين يشترون أعداد كبيرة من الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات.وأوضحت في بيان لها: "لا بد من معرفة كيفية التعامل مع هذه الكمية المشتراة، هل تستخدم في الخير ومساعدة الآخرين آم للاحتكار وخلق أزمة وارتفاع أسعار".وأكدت أهمية قيام الصيدلي بكتابة بيانات المشتري الشخصية والاطلاع على إثبات الشخصية والمكان الجاري توزيع الكميات فيه وتقديم تقرير يومي بذلك للجهة الرقابية وحصر المتاح له من كميات بشكل دوري.كما لفتت إلى ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تلزم جميع صيدليات مصر باتباع الضمير المهني تجاه المواطن المصري.وأكدت، أن اقتراحها يأتي لمواجهة نقص وعدم وجود الكمامات باغلب الصيدليات اليوم، أثناء قيامنا لشراء عدد وتوزيعه بالدائرة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.