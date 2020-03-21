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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة برلماني حول انتشار «زواج السنة»: باب خلفي لتزويج القاصرات

السبت 21/مارس/2020 - 10:35 ص
فايز بركات
فايز بركات
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار زواج السنة في بعض المناطق، خاصة القبلية، وهو أحد صور زواج القاصرات والأطفال، وهو زواج غير معترف به حكوميا، في كثير من الأحيان ينتهي الأمر أمام المحاكم في محاولة لإثبات الزواج، ثم نسب الأطفال، سنوات في المحاكم لفتيات لم تبلغ سنهن الثامنة عشرة، أرغمتهن ظروف أسرهن على زواج السنة.

وأكد أن زواج القاصرات ظاهرة اجتماعية سلبية انتشرت في قرى الريف في الوجه البحري والصعيد بالمخالفة للقانون المصري والقوانين الدولية التي تنص على حماية الطفل، وأن زواج السنة صيغة أخرى للزواج المبكر أو زواج القاصرات، موضحا أنه بمثابة دعارة مقننة وتحايل على القانون، وأن الفقر والجهل والتقاليد الخاطئة تقف سببا وراء انتشار ظاهرة الزواج المبكر.

وأضاف، أنه كشفت بيانات التعبئة والإحصاء 2018، أن هناك 118 حالة زواج قاصرات سنويًا، أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الزواج بينهن 1200 مطلقة وأكثر من 1000 أرمل، وبحسب الأرقام والإحصاءات في يناير 2020، فإن 5 محافظات الأعلى في تفشى زواج القاصرات، هي البحيرة، الفيوم، الدقهلية، الجيزة، الشرقية.

وأوضح، أن زواج السنة لا يضمن أى حق من حقوق المرأة على الإطلاق، وإنما فيه إهدار لحقوقها وهدم لكيانها، بالإضافة لتعرضها الى اخطار جسدية ونفسية، وأشار إلى أن الإحصائيات الحديثة رصدت نحو 5 آلاف حالة إجهاض وتسمم حملى نتيجة لعدم اكتمال نمو الطفلة، فضلا عن الأمراض النفسية التى تصاب بها أبرزها انخفاض مفهومها نحو ذاتها نتيجة افتقادها لطفولتها، ومتلازمات الاكتئاب واضطراب النوم وفرط الشهية العصبى، كما أن الخطر يمتد ليصل إلى درجة عدم القدرة على إثبات نسب الأطفال، والسبب أن الزواج في هذا الوضع غير قانونى، حيث يتم شفويا بين أهل الزوج والزوجة مع أخذ "شيك" لضمان حقها، مطالبا بمواجهة الظاهرة، وأن تتخذ إجراءات لازمة للخروج من تلك الأزمة، وأن تضع قانونا يجرم زواج الأطفال قبل الوصول للسن القانونية.

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