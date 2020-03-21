تكليفات جديدة للمحافظين لمواجهة كورونا

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تشكيل فريق عمل بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام؛ للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الوزارة والمباني التابعة لها.وأشار شعراوي إلى أنه تم الاستعانة بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، لاسيما مكتب خدمة المواطنين، وجار الانتهاء خلال ساعات من كافة المباني التابعة، وكذا تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين، بالإضافة إلى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف علي العاملين والمترددين على الوزارة.وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتابع جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية كافة العاملين بالوزارة من الإصابة بفيروس كورونا.وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الإجراءات تتضمن أيضًا، تكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالإجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للموظفين.وفي السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة القيام بحملات يومية من كافة الجهات المعنية بالمحافظات للتأكيد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وكذا إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020، والتأكيد على أنه لا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة المحافظات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشار العدوى خاصة ومنع اَي تجمعات للمواطنين.وقال شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظات تتابع كافة المستجدات وتنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة أيضًا من مجلس الوزارء لمجابهة فيروس كورونا والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في مواعيد محددة التي أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وكذا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.