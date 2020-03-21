الصين تبحث مع المغرب والمجر واليونان وبريطانيا مستجدات كورونا

بحث عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"، هاتفيا، مع وزراء خارجية المغرب والمجر واليونان وبريطانيا آخر التطورات بشأن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقال وانغ، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن المرض ينتشر حاليا في العديد من الأماكن المختلفة حول العالم وبسرعة، وإن الجانب الصيني يولي أهمية كبيرة لتطوراته، كما أن الجانب الصيني يتعاطف مع شعوب الدول المتضررة في كفاحهم ضد الفيروس والصعوبات ذات الصلة، مؤكدا أن الشعب الصيني يعتزم الوقوف معهم بثبات وتخطي الصعوبات الحالية معا.وأضاف أنه على الرغم من أن الصين لا تزال في حاجة إلى كمية كبيرة من الإمدادات الطبية للوقاية من المرض، فإن الدولة، رغم الصعوبات، ستفعل أقصى ما في وسعها لمساعدة الدول المعنية في شراء المنتجات من الصين وتوفير ممرات خضراء للتخليص الجمركي والنقل.وتابع، أن الصين ستساعد وتدعم الدول المتضررة عن طريق توفير الإمدادات الطبية الضرورية ومشاركة خبرات مكافحة الفيروس وإرسال فرق من الخبراء، معتبرا أنه عن طريق الجهود المشتركة من جميع الدول ستتغلب البشرية بكل تأكيد على الفيروس.من جهته، وجه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة الشكر للجانب الصيني على تضامنه مع الشعب المغربي والدعم الذي يقدمه للمغرب، مشيرا إلى أن الصين وضعت معايير أساسية للمجتمع الدولي فيما يتعلق بمكافحة المرض، وأن المغرب حريص على الاستفادة من الخبرة الصينية فيالوقاية والسيطرة، والمضي قدما تجاه تعزيز التبادلات والتعاون مع الخبراء الطبيين الصينيين.وقال وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري "بيتر زيجارتو"، إن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الصين ضد الفيروس حصلت على احترام المجر، معربا عن شكر بلاده للجانب الصيني على توفير المساعدة عن طريق الإمدادات الطبية بطريقة مناسبة وتسهيل إجراءات الشراء من الصين، ما يجسد الصداقة العميقة بين الدولتين.ونوه وزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس" بوحدة الشعب الصيني في مكافحة المرض، معربا عن تقديره للصين لتوفيرها الإمدادات الطبية الضرورية في هذا الوقت الصعب غير المسبوق واستعدادها لمساعدة اليونان في تسهيل إجراءات الشراء.وخلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية البريطاني، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن بلاده على استعداد لمساعدة بريطانيا في الوقت الذي تواجه فيه الأخيرة مرض فيروس كورونا.وأوضح وانغ أن المرض يتفشى في الكثير من مناطق العالم، وأن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلدان الأوروبية مثل بريطانيا يتزايد خلال الوقت الراهن، الأمر الذي تعرب معه الصين عن خالص تعاطفها مع الجانب البريطاني وتؤمن بأن الشعب البريطاني يستطيع التكاتف في التغلب على المرض بشكل نهائي.وأضاف: "حينما كان الشعب الصيني يواجه تحديات المرض الكبيرة، مد الجانب البريطاني يد العون، الأمر الذي سنحفظه في قلوبنا"، وأنه في هذا الوقت العصيب الذي تواجه فيه بريطانيا المرض، فإن الصين بدورها تعرب عن استعدادها للتعاون معها.وتابع أن الصين لا تزال تواجه مهمة شاقة في إطار الوقاية والسيطرة، لكنها ستدبر أمر توفير دفعة من الإمدادات الطبية إلى الجانب البريطاني وستعمل على تيسير عمليات الشراء عبر الوسائل التجارية.وأوضح أن الأولوية القصوى لأعمال الوقاية والسيطرة في الصين حاليا هي تفادي ارتداد المرض، وأن الصين عازمة على تنفيذ خطة مشتركة مع بريطانيا للوقاية والسيطرة، وتأمل أن تتمكن بريطانيا من تعزيز السيطرة على الحدود والحفاظ على القدر الأساسي من التدفقات عبر الحدود بين البلدين ومنع عبور العدوى إلى أقصى درجة ممكنة.وأشار وانغ إلى أن الجانب الصيني يشارك المعلومات الخاصة بالمرض ويجري تعاونا في مكافحة المرض مع المجتمع الدولي على نحو مفتوح وشفاف ومسؤول منذ بداية معركته مع المرض، وأن بلاده في الوقت الراهن توفر مختلف أشكال الدعم لنحو 100 من الدول ذات الحاجة.ولفت وانغ إلى أن ما يثير القلق هو أن البعض يحاولون تسييس المرض وربط الفيروس بالصين وتشويه صورتها، وأن هذه التصرفات الضارة ستقوض التضامن والتعاون بين المجتمع الدولي وستعوق الجهود المشتركة التي تبذلها جميع الأطراف في مكافحة المرض.من جانبه، وجه وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب" الشكر للصين على تعاطفها مع بريطانيا، وتوفيرها الإمدادات الطبية وتيسير شرائها.وقال راب، إن الجانب البريطاني يولي أهمية كبيرة للخبرة الصينية في مكافحة كوفيد-19، وإن بلاده مستعدة لتعزيز التنسيق مع الصين وغيرها من البلدان في الوقاية والسيطرة والبحث والتطوير الخاص باللقاحات ومساعدة الدول الأخرى ذات الأنظمة الصحية الضعيفة، في سبيل تعزيز التعاون الدولي والنضال من أجل تحقيق نصر قريب على المرض.وأضاف أن الحكومة البريطانية تعارض تسييس المرض، وتتفق تماما مع رؤية الصين في أن منشأ الفيروس مسألة علمية تتطلب آراء أهل العلم والاختصاص.وحث وزير الخارجية البريطاني جميع الأطراف على العمل معا للتغلب على المصاعب وسط مواجهة المرض.