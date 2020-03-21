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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قتلى جدد من مرتزقة أردوغان في ليبيا يعودون إلى سوريا

السبت 21/مارس/2020 - 09:33 ص
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
مروة عنبر
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ارتفعت حصيلة خسائر المرتزقة السوريين فى ليبيا عقب مقتل وجرح دفعات جديدة منهم في المعارك هناك.

ووصلت خسائر مرتزقة أردوغان في ليبيا التي بلغت 10 جثث جديدة إلى مناطق نفوذ الأتراك في ريف حلب الشمالي، وبذلك بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 139 مقاتلا من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان.

ووفقا لما نقله المرصد عن مصادر محلية في الأراضي الليبية، فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وقبل يومين عمد الجانب التركي إلى تخفيض رواتب المقاتلين السوريين الذين جرى تجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وذلك بعد أن فاق تعداد المجندين الحد الذي وضعته تركيا وهو 6000 مقاتل.

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