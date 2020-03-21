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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

كورونا يوقف إنتاج «بي إم دبليو» في أمريكا

السبت 21/مارس/2020 - 09:30 ص
بي إم دبليو
بي إم دبليو
وكالات
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قررت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات وقف عمليات الإنتاج في مصنعها الكبير بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بسبب وباء كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة في بيان أمس الجمعة: "صحة موظفينا وحمايتهم لها الأولوية القصوى لدينا".

وأشارت الشركة إلى أن جائحة كورونا لها علاوة على ذلك آثار سلبية بالغة على الطلب العالمي للسيارات، موضحة أنه سيُجرى لذلك تكييف الإنتاج مع هذا الوضع.

ومن المقرر إغلاق مصنع الشركة في مدينة سبارتانبرج بالولاية، اعتبارا من الثالث من أبريل ولمدة أسبوعين، على الأرجح.

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