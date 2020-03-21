قبرص تحظر الدخول إلى مناطق الحجر الصحي دون إذن

قررت السلطات الصحية في قبرص حظر دخول المناطق التي تشمل مستشفيات الحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون إذن من وزير الصحة.وأفادت وكالة أنباء "سي إن اية" القبرصية، اليوم السبت، بأن وزير الصحة كونستانتينوس إيوانو أصدر الليلة الماضية مرسوما جديدا في محاولة لمنع انتشار الفيروس في البلاد، بحظر الدخول إلى مناطق الحجر الصحي دون إذن من وزير الصحة أو مسؤول مفوض من وزارة الصحة.كما يحظر على أي شخص الاقتراب على مسافة أقل من متر واحد من شخص يكون إما حالة مؤكدة من فيروس كورونا أو في الحجر الصحي الإلزامي أو الحجر الصحي الذاتي، دون الإذن.