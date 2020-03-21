رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 6 إصابات جديدة بكورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:28 ص
كورونا
كورونا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 178 فحصًا موزعًا على أربيل (27 فحصًا)، والسليمانية (64 فحصًا)، ودهوك (87 فحصًا).

وأضافت أن نتيجة الفحوصات كانت تسجيل 6 إصابات جديدة بالسليمانية، وهم خمسة رجال بأعمار 23 و25 و40 و40 و70 عامًا، إلى جانب امرأة تبلغ 24 عامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالشمس والحركة.. مسؤول بـ«الصحة العالمية» يوضح كيفية تقوية المناعة

تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

الموسيقى تخفف آلام الصدر والقلق لدى الناجين من نوبات قلبية

منوعات

بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«النزيلة» للأردني محمود يوسف جديد «ناشرون»

«ديني ودين الناس» جديد دار العربي لهبة شريف

«عشاق من الشرق».. كتاب يضم 3 روايات للصينية «وانغ آن يي»

ترجمة رواية «حزن غير محتمل» للكاتب بيتر هاندكه