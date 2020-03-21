العراق: 6 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها في محافظة السليمانية.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم إجراء 178 فحصًا موزعًا على أربيل (27 فحصًا)، والسليمانية (64 فحصًا)، ودهوك (87 فحصًا).وأضافت أن نتيجة الفحوصات كانت تسجيل 6 إصابات جديدة بالسليمانية، وهم خمسة رجال بأعمار 23 و25 و40 و40 و70 عامًا، إلى جانب امرأة تبلغ 24 عامًا.