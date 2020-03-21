صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

طور خبراء صينيون علاجا غير جراحي للأورام يعتمد على الأشعة تحت الحمراء، ويتسم بأنه ذو أداء عال وآثار جانبية منخفضة.وذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية اليوم السبت، أن خبراء جامعة نانجينغ الطبية وشركة "جراهوب للمواد الجديدة" أعدوا دراسة بحثية مفادها أن شعاعا محددا من الأشعة تحت الحمراء البعيدة يتم توليده من جهاز يعتمد على طبقة واحدة من الجرافين، يمكن أن يقمع نمو الورم وانتشار الخلايا السرطانية بشكل فعال ويطيل حياة الفئران الحاملة للورم.وأضافت الدراسة، المنشورة في مجلة "أدفانسد ثيرابيوتيكس" (العلاجات المتقدمة)، أنه بالمقارنة مع جهاز ألياف الكربون، يمكن للجهاز القائم على الجرافين الذي تنتجه الشركة المذكورة أن يصدر أشعة تحت حمراء بعيدة مع اختراق قوي، وهذا هو السبب في قدرتها على تسريع موت الخلايا السرطانية.وقال "رن يا هوي" كبير الأطباء السابقين في مستشفى (باودينغ رقم 1 للطب الصيني التقليدي) في مقاطعة خبي بشمالي الصين: "يوفر البحث المبتكر وتطبيق الجهاز القائم على الجرافين لمرضى السرطان طريقة علاج إبداعية وهي تتمتع بآفاق سريرية واسعة النطاق".