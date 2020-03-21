رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

السبت 21/مارس/2020 - 09:24 ص
يطورون علاجًا
يطورون علاجًا
أ ش أ
طباعة
طور خبراء صينيون علاجا غير جراحي للأورام يعتمد على الأشعة تحت الحمراء، ويتسم بأنه ذو أداء عال وآثار جانبية منخفضة.

وذكرت صحيفة العلوم والتكنولوجيا الصينية اليوم السبت، أن خبراء جامعة نانجينغ الطبية وشركة "جراهوب للمواد الجديدة" أعدوا دراسة بحثية مفادها أن شعاعا محددا من الأشعة تحت الحمراء البعيدة يتم توليده من جهاز يعتمد على طبقة واحدة من الجرافين، يمكن أن يقمع نمو الورم وانتشار الخلايا السرطانية بشكل فعال ويطيل حياة الفئران الحاملة للورم.

وأضافت الدراسة، المنشورة في مجلة "أدفانسد ثيرابيوتيكس" (العلاجات المتقدمة)، أنه بالمقارنة مع جهاز ألياف الكربون، يمكن للجهاز القائم على الجرافين الذي تنتجه الشركة المذكورة أن يصدر أشعة تحت حمراء بعيدة مع اختراق قوي، وهذا هو السبب في قدرتها على تسريع موت الخلايا السرطانية.

وقال "رن يا هوي" كبير الأطباء السابقين في مستشفى (باودينغ رقم 1 للطب الصيني التقليدي) في مقاطعة خبي بشمالي الصين: "يوفر البحث المبتكر وتطبيق الجهاز القائم على الجرافين لمرضى السرطان طريقة علاج إبداعية وهي تتمتع بآفاق سريرية واسعة النطاق".

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسالة من وزير الأوقاف لـ «المصريين» قبل صلاة الجمعة

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

كورونا يعزل مئات الملايين في العالم

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

الموسيقى تخفف آلام الصدر والقلق لدى الناجين من نوبات قلبية

منوعات

بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«النزيلة» للأردني محمود يوسف جديد «ناشرون»

«ديني ودين الناس» جديد دار العربي لهبة شريف

«عشاق من الشرق».. كتاب يضم 3 روايات للصينية «وانغ آن يي»

ترجمة رواية «حزن غير محتمل» للكاتب بيتر هاندكه