«منتجو الدواجن»: الإنتاج لم يتأثر بتفشي كورونا.. والضخ بنفس الكميات

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا علاقة بتفشي فيروس كورونا المستجد بأمراض الدواجن، نافيا أي تأثير له على الإنتاج الداجني المحلي، مستدلا باستمرارية الإنتاج والضخ بنفس الكميات قبل ظهور الفيروس.وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صناعة الدواجن لن تتأثر نتيجة اعتمادها على مدخلات إنتاج محلية استوردت في وقت سابق، كما أن منتجات الأعلاف يتم شحنها عن طريق البحر، ولا عائق لذلك حتى الآن، مشيرا إلى أن "كورونا" وباء أثر على العالم ولابد لكل دولة أن تتخذ انتشار هذا الفيروس عظة وتعتمد على الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد.وتابع، أن الدواجن سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، كونها سلعة غذائية أساسية، مشيرا إلى أن فيروس كورونا المستجد إنذار لانتباه للصناعة الوطنية، حيث أن هناك تحجيم لحركة النقل للبضائع على مستوى العالم، وكل دولة تسعى للاكتفاء الذاتي من هذة السلعة الغذائية.