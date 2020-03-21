18 إصابة جديدة بكورونا في تايوان

سجلت تايوان 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، كلها‭‭ ‬‬لأشخاص وصلوا من الخارج ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 153.وأعلنت تايوان يوم الأربعاء أنها قررت حظر دخول معظم الأجانب إلى أراضيها.ويتعين على أي شخص يصل إلى تايوان أن يظل في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.قال وزير الصحة التايواني، تشين شيه تشونج، الأربعاء الماضي، إن بلاده حظرت دخول جميع الأجانب لأراضيها في ظل المخاوف من تزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، القادمة من الخارج.وأضاف تشونج، في مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم تطبيق الحظر، موضحا أن جميع القادمين للجزيرة سوف يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أنه سوف يتم السماح للأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة في تايوان وأصحاب التأشيرات الدبلوماسية بالدخول.وكانت تايوان قد أعلنت الأحد الماضي أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فيها بلغ 59 حالة إصابة من بينها وفاة واحدة.