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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزي» الألماني يتوقع ركودا اقتصاديا بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:14 ص
ينز فايدمان
ينز فايدمان
وكالات
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يتوقع رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، تقلصا في القوة الاقتصادية للبلاد بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال فايدمان في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "حدوث ركود في ألمانيا صار على الأرجح أمرا لا يمكن تجنبه"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس.

وأعرب فايدمان عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، وقال: "الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سريع وسليم.

الأمر المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ على ثقة المواطنين في التحرك الحكومي".

وأكد فايدمان ضرورة أن تُحِد الدولة من العواقب الاقتصادية على الأفراد والشركات، وأن تساعد على نحو حاسم في إنعاش الاقتصاد عقب انتهاء الوباء، وقال: "الأولوية الآن لدعم السياسة النقدية، وليس للشؤون الدفاعية".

وذكر فايدمان أن ألمانيا حاليا في موقف جيد يمكنها من الحد من تداعيات الأزمة بسبب الوضع المالي القوي للبلاد، وقال: "كان من السليم تماما أن تحافظ على ألمانيا على ثبات الموازنة العامة في أوقات الرخاء الاقتصادي، ليكون لدينا الآن متسع (مالي) يمكننا من التعامل مع هذه الأزمة الصعبة".

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