إحالة سايس قتل ابنه وأخفى جثته في المقابر للمحاكمة

أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، سايس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل ابنه في المقطم، لقيامه باللهو داخل الشقة محل سكنهما محدثًا ضوضاء، فطالبه بالتوقف عن اللهو، إلا أنه لم يمتثل وتعدي عليه بالضرب بصفعه على وجهه بدعوى تأديبه، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، وارتطمت رأسه بالأرض.كانت النيابة أمرت بتشريح جثة الطفل المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، ثم التصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المقابر، وإعداد تقرير حول تتبع خط السير للمتهم أثناء إلقاء الجثة.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة المقطم، يفيد بأن "س.ع.ع" 61 سنة مدير شركة منتجات بدائرة القسم، أثناء قيامه بزيارة مدفن زوجته في منطقة المقابر الكائنة بدائرة القسم ـ عثر على جثة لطفل "غير معلوم لديه"، بجوار سور المدفن، ونفى علمه بملابسات وفاته، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.وبالانتقال وإجراء المناظرة تبين أن الجثة لطفل ذكر "مجهول الهوية" يبلغ من العمر، 6 سنوات مُسجاة على ظهرها بمحل البلاغ، ومغطاة بكمية من الهيش "يرتدي ملابسه كاملة"، وفي حالة تعفن رمي متقدم، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.