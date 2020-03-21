إغلاق 74 سنتر دروس خصوصية و39 حضانة في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إغلاق 74 مركزًا للدروس الخصوصية و39 حضانة أطفال، وضبط 664 شيشة، ومنع إقامة الأسواق العامة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.



إغلاق قهاوي

وقال علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، إنه تم ضبط 384 من المضبوطات المختلفة الأنواع من المقاهي والمحال التجارية، خلال حملة مكبرة لحظر استعمال الشيشة، ومراقبة المقاهي العامة والكافيتريات، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم غلقها وقطع المرافق عنها.



وأوضح أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم منع إقامة سوق "صدام" كإجراء احترازي لمنع التجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما تم تعقيم وتطهير ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية بدائرة مركز البلينا تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الشيش من المقاهي والكافيتريات في المدينة، بالإضافة إلى غلق 9 حضانات و12 مركز للدروس الخصوصية بدائرة المركز.



وأشار محمد إمبابي، رئيس مركز سوهاج إلى مصادرة 25 شيشة، و4 مواقد، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية في حملة مكبرة شملت "قرية اولاد نصير، نجع النجار ادفا، الغوانم الدير البحري اولاد عزاز، والكوامل وتونس والهجارسة وأولاد غريب، ونجوع القنابرة ونجع عبدالله، ونجع سعودي".



وفي مركز ومدينة دار السلام، أشار لطفي محمد علي، رئيس المركز، إلى تعقيم ديوان الوحدة المحلية والوحدات القروية التابعة، وشن حملة مكبرة على المقاهي والكافيهات شملت قريتي الكشح والبلابيش، حيث تم ضبط 35 شيشة خلال الحملة، كما تم القيام بحملة مكبرة على الحضانات والمراكز التعليمية.

مصادرة شيش

وذكر عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، أنه شنت حملات مكبرة استهدفت "شارع المزدلفة، وموقف طما وطهطا، ومدينة ناصر، وأسفرت الحملات عن مصادرة 170 شيشة، و10 كنبات، و25 كرسي بلاستيك، مشيرا إلى استهداف منطقة الأرقم والحميات ومدينة ناصر بحملات مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية، حيث تم إغلاق 13 مركزًا.



ولفت عبدالمنعم علي عبد القوي، رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى قيام قسم البيئة بالوحدة بتعقيم الدواوين الحكومية، كما تم استهداف جميع المساجد بالمدينة والبنوك، وشوارع والمحلات وموقف السيارات، مشيرًا إلى أنه تم منع سوق الخميس بقرية الجلاوية.



وفي مركز ومدينة جهينة، قال ممدوح عباس، رئيس المركز، إنه تم القيام بحملات مكثفة لحظر استعمال الشيشة في المقاهي العامة والكافيتريات بقري "الطليحات، ونزة المحزمين، ونزة الدقيشية، ونزة البحرية، ونزة الهيش، ونزة الحاجر، والحرافشة، وجهينة الشرقية"، وتم مصادرة جميع الشيش الموجودة بالمقاهي، لافتا إلى تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مراكز الدروس الخصوصية والحضانات الخاصة بالمدينة، وأسفرت عن غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية، و4 حضانات خاصة.



وأوضحت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج أنه تم غلق 5 حضانات بنطاق الحي ضمن حملات الحي لمتابعة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه تم المرور على المقاهي بنطاق الحي لحظر استعمال الشيشة.

مصادرة شيش