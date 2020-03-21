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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تواصل إغلاق المقاهى والمطاعم المخالفة لمنع كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:09 ص
إغلاق المقاهى
إغلاق المقاهى
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تواصل وزارة الداخلية، اليوم السبت، توجيه الحملات المكبرة لاستهداف المطاعم والمقاهى والمحال والمراكز التجارية المخالفة لاتخاذ الإجراءات حيالها، وذلك على خلفية قرار الإغلاق منذ السابعة مساء كل يوم.

وتوجه أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأسفرت تلك الحملات ـ خلال الأيام الماضية ـ عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العديد من المقاهى والكافيتريات المخالفة على مستوى الجمهورية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن الأماكن المخالفة، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لوقاية المواطنين من الاختلاط والزحام، حيث تمثل هذه الأجواء بيئة خصبة لنقل الفيروسات، وذلك على خلفية إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارا، ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس المقبل، جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

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