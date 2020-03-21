الكويت: شفاء 5 مصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 27 حالة.وقال الصباح في تصريحات صحفية، إن "التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.ولفت الصباح إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت، أعلن الخميس الماضى، تسجيل 6 حالات جديدة مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 148 حالة.