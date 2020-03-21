بـ «عباد الشمس».. جوجل تحتفل بعيد الأم الـ64

بداية فكرة الاحتفال بعيد الأم:



احتفل محرك البحث الأشهر فى العالم جوجل، بعيد الأم الذى يوافق اليوم 21 مارس، حيث غير الواجهة الرئيسية برسوم متحركة على شكل "عباد الشمس".ويختلف تاريخ عيد الأم من دولة لأخرى، فمثلًا في العالم العربي يوم 21 مارس، أما في النرويج فيحتفل به في 2 فبراير؛ في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في مايو من كل عام.وتحتفل مصر، هذا العام بعيد الأم الـ 64، وكان أول احتفال للمصريين بهذه المناسبة فى عام 1956، هو يوم رمزي يعبر فيه العالم عن قيمة الأم وقدرها الكبير، ولا يعتبر عيدا دينيا أو سياسيا، لكنه مناسبة اجتماعية يعبر فيها الأبناء عن تقديرهم واحترامهم لأمهاتهم والاعتراف لهن بالفضل والجميل والتقدير على كل ما بذلن ويبذلن من الغالي والنفيس في سبيل إسعاد أبنائهن وتحقيق حياة كريمة ومثالية لهم.ظهرت فكرة عيد الأم في خمسينيات القرن الماضي، على يد الكاتب الصحفى الكبير على أمين، مع شقيقه التوأم مصطفى أمين، حيث تلقى الكاتب الراحل، رسالة على بريد القراء، تشكو فيها إحدى الأمهات من سوء معاملة أولادها ونكرانهم للجميل، وفى نفس الوقت قامت سيدة أخرى بزيارة مكتب على أمين، وتحدثت معه عن أولادها التى قامت بتربيتهم بعد وفاة زوجها، حتى تزوجوا جميعهم، واستقل كل منهم بحياته، ولم يعودوا يزورونها إلا على فترات متباعدة مما يجعلها تشعر بالحزن والأسى.هنا جاءت الفكرة لعلي أمين وقام بطرحها من خلال العمود الصحفي الخاص به، حيث قال: لم لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم، ونجعله عيدًا قوميًا فى بلادنا وبلاد الشرق، وفى هذا اليوم يقدم الأبناء لأمهاتهم الهدايا الصغيرة، ويرسلون للأمهات خطابات صغيرة يقولون فيها شكرا أو ربنا يخليك؟ لماذا لا نشجع الأطفال في هذا اليوم أن يعامل كل منهم أمه كملكة فيمنعوها من العمل، ويتولون هم فى هذا اليوم كل أعمالها المنزلية بدلا منها، لكن أى يوم من السنة نجعله عيد الأم؟.وبعد نشر المقال بجريدة الأخبار، أجمع القراء على اختيار يوم 21 مارس ليكون عيد الأم، وذلك لتزامنه مع بداية فصل الربيع، وليكون رمزًا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة، واحتفلت مصر بأول عيد أم فى 21 مارس سنة 1956، ثم خرجت الفكرة إلى البلاد العربية الأخرى.