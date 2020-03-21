الفلبين: 19 وفاة و262 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت، تسجيل حالة الوفاة التاسعة عشر بفيروس كورونا، وقالت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 262 بزيادة 32 حالة عن يوم أمس.وفرضت الحكومة على أكثر من نصف سكان البلد حجرا صحيا مشددا في المنازل للحد من انتشار الفيروس.يذكر أن أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي "حالة الكوارث" في البلاد لمساعدة الوحدات الحكومية تطبيق الإغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وتتيح حالة الكوارث، التي سيتم تطبيقها لمدة ستة أشهر، للوحدات الحكومية تخصيص أموال ونشر الموارد بصورة أسرع، لضمان مواجهة حاسمة وعاجلة وملائمة للكوارث، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للقضاء على تهديد فيروس كورونا.