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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

طعن «أحداث مجلس الوزراء» و«تزوير الامتحانات» أبرز محاكمات اليوم

السبت 21/مارس/2020 - 08:26 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت، العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها طعن "أحمد دومة" وآخرين على سجنهم في أحداث مجلس الوزراء، ومحاكمة المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.


- اليوم.. نظر طعن اقتحام قسم شرطة حلوان

تنظر اليوم السبت، محكمة النقض طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميًا باقتحام قسم شرطة حلوان.
وكانت قد محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في أكتوبر 2017 برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قضت بمعاقبة 7 متهمين بالمشدد 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.


- طعن "أحمد دومة" وآخرين على سجنهم في "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة، وآخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".
وكانت محكمة النقض، قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.


- محاكمة المتهمين بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة أخصائية اجتماعية و7 طالبات و3 طلاب وموظف لاتهامهم بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى.
وكشفت قرار الإحالة قيام المتهمات شيماء محمد نجيب، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة محمود، 21 عاما، طالبة، وإسراء سيد، 22 عاما، طالبة، ومنى محمد، 23 عاما، طالبة، وكوثر مصطفى، 22 عاما، طالبة، وآية محمد، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة سيد، 20 عاما، طالبة، ومروة جمال زايد، طالبة، بالاشتراك مع يوسف أشرف، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر على، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن محمود، 17 عاما، طالب، ويوسف مصطفى، 17 عاما، طالب بأن قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزويرا في محررات رسمية "نماذج إجابات امتحان الصف الأول الثانوى" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازم توافرها بالمحررات وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
يذكر أن أصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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