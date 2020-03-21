الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 18درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 16درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 12درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 23درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 25درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 24درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 23