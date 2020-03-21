رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 10 درجات

السبت 21/مارس/2020 - 08:07 ص
جريدة الدستور
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 06 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 12

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 23

موضوعات متعلقة

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًًا للمواطنين

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

الموسيقى تخفف آلام الصدر والقلق لدى الناجين من نوبات قلبية

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

منوعات

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

المحكمة العليا بكينيا تعقد جلساتها في الهواء للحد من «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«ما تبقى من صحف الوجد».. ديوان شعرى عن المركز الدولى للخدمات الثقافية

«أمراض الحساسية».. أحدث إصدارات سلسلة كتاب اليوم

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»