رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

السبت 21/مارس/2020 - 08:04 ص
أطفال
أطفال
أ ش أ
طباعة
أفاد باحثون سويديون أن الأطفال الذين يعانون من البدانة قد يكون لديهم خطر أعلى من القلق والاكتئاب وخطر الوفاة ثلاث مرات في مرحلة البلوغ المبكرة.

ووفقا للباحثين، ربطت الدراسات السابقة بدانة الأطفال بزيادة خطر الوفاة المبكرة من منتصف سن الرشد.. وأكد الباحثون أن دراستين جديدتين من "معهد كارولينسكا " في السويد، تبرزان الحاجة إلى تحديد عوامل الخطر المحددة للأطفال المصابين بالسمنة وإيجاد أدوات وقائية.

وقالت إميليا هاجمان، الباحثة فى "معهد كارولينسكا": "تظهر دراستنا أن الأطفال الذين يعانون من السمنة لديهم خطر أعلى بكثير للوفاة المبكرة بالفعل مثل الشباب".

وأضافت:" أن "خطر الوفاة بسبب أمراضا جسدية، أكثر من ربعها مرتبط مباشرة بالسمنة، وخطر الانتحار زاد لهذه المجموعة".
وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان الأطفال المصابون بالسمنة أكثر عرضة أيضًا للوفاة المبكرة في مرحلة البلوغ المبكر وكذلك إذا كان الأطفال المصابون بالسمنة أكثر عرضة للمعاناة من القلق والاكتئاب من الأطفال الآخرين.

وفي الدراسة الأولى، التى نشرت فى دورية "بلس" الطبية، أظهر الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة في مرحلة الطفولة لديهم خطر أعلى بثلاث مرات للموت في مرحلة البلوغ المبكرة من مجموعة مقارنة من عامة السكان.

ووجدت دراسة أخرى أجرتها نفس المجموعة البحثية، التي نشرت فى مجلة "بى.أم.سى"الطبية، أن السمنة ترتبط بزيادة خطر القلق والاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

موضوعات متعلقة

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

الموسيقى تخفف آلام الصدر والقلق لدى الناجين من نوبات قلبية

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

منوعات

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

المحكمة العليا بكينيا تعقد جلساتها في الهواء للحد من «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«ما تبقى من صحف الوجد».. ديوان شعرى عن المركز الدولى للخدمات الثقافية

«أمراض الحساسية».. أحدث إصدارات سلسلة كتاب اليوم

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»