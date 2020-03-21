ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

أعرب أنصار الحفاظ على الطبيعة عن سعادتهم بسبب الزيادة التى تحققت مؤخرا على حيوان وحيد القرن الأسود المهدد بخطر الانقراض فى أفريقيا.وكشف تقرير نشره الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة (مقره سويسرا) تحقيق زيادة محدودة فى أعداد وحيد القرن الأسود ليتخطى حاجز 5600 حيوان.وأضاف التقرير أنه تم بذلك تسجيل زيادة سنوية محدودة مقارنة بأعدادها فى العام الماضى ولكنها تعد بادرة طيبة بعدما كانت أعداد الحيوان آخذة فى التراجع.وأرجع الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة من أجل حماية الحيوان من عمليات الصيد الجائر المنتشرة فى القارة الأفريقية.