رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه قنا تعقم وتطهر المنشآت الحيوية

السبت 21/مارس/2020 - 07:51 ص
مياه قنا
مياه قنا
أ ش أ
طباعة
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا محمد جلال عبد الفتاح إن الشركة قامت بأعمال التطهير والتعقيم للعديد من المنشآت العامة والحيوية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أسامة سيد إنه تم تعقيم وتطهير مبني الإسعاف وإدارة الحماية المدنية ومحطة سكك حديد قنا ومسجد ناصر والكنيسة الأرثوذكسية ونزل الشباب ومدخل سجن قنا العمومي.

وأكد سيد علي تنفيذ الشركة لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق أقصى معايير السلامة والصحة المهنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

الأهلى يكشف عن تفاصيل رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

الأطفال البدناء أكثر عرضة لمخاطر القلق والوفيات

الموسيقى تخفف آلام الصدر والقلق لدى الناجين من نوبات قلبية

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

منوعات

غدًا.. اليوم العالمي للمياه

ارتفاع أعداد وحيد القرن الأسود فى إفريقيا

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

المحكمة العليا بكينيا تعقد جلساتها في الهواء للحد من «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«ما تبقى من صحف الوجد».. ديوان شعرى عن المركز الدولى للخدمات الثقافية

«أمراض الحساسية».. أحدث إصدارات سلسلة كتاب اليوم

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»