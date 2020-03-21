مياه قنا تعقم وتطهر المنشآت الحيوية

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا محمد جلال عبد الفتاح إن الشركة قامت بأعمال التطهير والتعقيم للعديد من المنشآت العامة والحيوية بالمحافظة وذلك ضمن خطة الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.وقال المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا أسامة سيد إنه تم تعقيم وتطهير مبني الإسعاف وإدارة الحماية المدنية ومحطة سكك حديد قنا ومسجد ناصر والكنيسة الأرثوذكسية ونزل الشباب ومدخل سجن قنا العمومي.وأكد سيد علي تنفيذ الشركة لكافة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وتطبيق أقصى معايير السلامة والصحة المهنية.