تفاصيل رسائل الأنبا مكاريوس للمواطنين بشأن كورونا

وجه الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص؛ عدة رسائل للمواطنين بشأن انتشار فيروس كورونا.وقال الانبا مكاريوس عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"؛ ما زال الحديث يدور حول "وباء كورونا"، ولا يليق بنا أن نهوِّن من حجم الخطر المُحدِق بالعالم؛ فإذا قامت الحروب فلا بد أن نكون مستعدين، وإذا حذّروا من الوباء فلنحذر الوباء، وإذا نبّهوا إلى الزلازل والحريق والبراكين والمجاعات فلنحذر هذه أيضًا، فقد حدثت بالفعل مثل هذه ومات كثيرون، ومنهم قديسون ماتوا بالوباء مثل: القديس باخوميوس أب الشركة، والذي راح يطوف بين المصابين بالطاعون يقدم لهم أنواعًا من العون، مثلما مات "باسيل هانسن" بالجزام وهو يحيا بين المجزومين يعالجهم، وقديسون افترستهم الوحوش، وآخرون ماتوا بطرق مشابهة، ولم ينقص هذا من قداستهم؛ فليس مُهمًّا كيف وأين مات الشخص؟ وكم عاش؟ لكن المهم: كيف عاش ما عاشه من السنين؟.مستكملًا: اجتمعنا الخميس 19 مارس مع مندوبين عن جميع الكنائس، وشرحنا لهم ما يجب أن يعرفوه عن "كوفيد 19" بالصور والفيديو، من خلال مجموعة من الأطباء والصيادلة والمتخصصين، سواء من جهة نشأته وتطوّره وخطورته، أو كيفية الوقاية من الإصابة به، ثم كيفية التعامل مع الحالات المشكوك فيها، ثم كيف نتابع باستمرار تعليمات وزارة الصحة وتقاريرها وقرارات الحكومة.مضيفًا: لقد لاحظتُ خلال الأيام القليلة الماضية أنه، بينما ارتعب البعض، وخاف البعض الآخر، وتوجّس البعض الثالث، فإن هناك أشخاصًا لم يهتزّوا ولم يقلقوا، وتعاملوا مع الأمر ببساطة شديدة.. تُرى ما هو السبب في ذلك؟ هل هي عدم المبالاة، أم الإيمان القوي والثقة في الله، أم ماذا؟وأستكمل: عندما تحاورت مع بعضهم حول الأمر قالوا: نحن بنعمة المسيح مستعدون، لسنا قديسين، ولكننا منتبهون أننا قد نموت في أي وقت بأسباب متعدّدة، ومع ذلك فإننا نأخذ احتياطنا، أولًا لأن أجسادنا وزنة يجب أن نحافظ عليها، كما أن إهمالها قد يُحسَب نوعًا من الانتحار، ثم إننا -وإن كُنّا لا نخاف على أنفسنا- لا نريد أيضًا أن نكون سببًا في نقل الفيروس لآخرين.وتابع: من ثَمّ فإن عدم الخوف الذي أوصانا به الرب، ليس معناه أننا لن نُصاب أو نمرض أو نُجرَّب أو نموت، كلّا! فقد مات الآباء الرسل، وكذلك كل الذين كانوا يسمعون من الرب هذه الأقوال، جميعهم ماتوا وإنما أراد الرب أن يقول: لا تخافوا من هذه فإنها ليست النهاية، وبالتالي يجب ألّا تُفقِدكم الرجاء.وأضاف: يمكننا أن نفهم موضوع المرض، والموت، والجوع، والآلام، والظلم، والتجارب، والخسائر، أنها ليست المنتهى، بل هي تزكّينا، فإن الكثير من المؤمنين نالهم الكثير من هذا، بل يعلمنا الكتاب المقدس أنه «بضيقاتٍ كثيرَةٍ يَنبَغي أنْ نَدخُلَ ملكوتَ اللهِ».وأكد، رأيت أناسًا استخفّوا بكل شيء هذا الأسبوع، المال والذهب والثياب والأراضي والممتلكات؛ وقالوا: ما قيمة كل هذا أمام وباء قد يقضي على أيّ شخص في العالم خلال أيام؟! وهناك من فكّر في الخصومات والثأر والخلافات على الميراث والقطيعة، وكيف يتحرّر من ذلك.وتابع: في حواراتي قال بعضهم إن الفرق بين الموت بهذا الفيروس والميتات الأخرى، هو أن هناك تحذيرًا مُسبَقًا منه، وأن الموت به ليس كصعقة الكهرباء، ولا انفجار الأوعية الدموية، ولا الجلطات والسكتات الدماغية، ولا حوادث الطرق، وإنما هناك متسع من الوقت للاستعداد بالتخلّي عن الخطايا، والتوبة والاعتراف والتناول؛ مضيفًا أن بعضهم كان من بلد أوروبي قال لي: "ذات مرة جاءني كاهن الكنيسة بالتناول حتى البيت إذ كنتُ مريضًا، ومع ذلك اعتذرتُ عن مقابلته، فعاد أدراجه بعد أن ناول الشماس الذي معه ما كان قد أعدّه لي، واليوم اشتهيت أن أتناول من الأسرار المقدسة، وأول ما سألت عنه إن كان بإمكان الأب الكاهن أن يأتي إليّ، أم أن هناك قوانين من الدولة تمنعه، أي يمنعه الفيروس ونتائجه من المجيء، لقد حزنتُ على الأيام التي ولّت مني وأنا أدير ظهري للكنيسة وهي مفتوحة".واستكمل: إن الظروف التي نمّر بها ذكّرتني بما قاله الرب عن مثل هذه الأيام العصيبة: «وصَلّوا لكَيْ لا يكونَ هَرَبُكُمْ في شِتاءٍ ولا في سبتٍ، لأنَّهُ يكونُ حينَئذٍ ضيقٌ عظيمٌ لَمْ يَكُنْ مِثلُهُ منذُ ابتِداءِ العالَمِ إلَى الآنَ ولَنْ يكونَ. ولَوْ لَمْ تُقَصَّرْ تِلكَ الأيّامُ لَمْ يَخلُصْ جَسَدٌ. ولكن لأجلِ المُختارينَ تُقَصَّرُ تِلكَ الأيّامُ» (متى24: 20-22)؛ فهناك من لا يريد مغادرة البيت، ومن لا يقدر على ذلك وهناك في المقابل من لا يستطيع الوصول إلى خاصته، بسبب وقف الطيران أو التنقل بين المدن، أو حظر التجوال في بعض الأماكن ولساعات طويلة.وواصل: لقد تساءلتُ هذا الأسبوع إن بعض الناس كالمساجين الآن في منازلهم يتوقعون الخطر، فكيف كان الآباء يقضون وقتهم في السجون؟ كيف قضى مثلًا القديس بطرس ليلته في السجن وهو يعرف أنه سيُقدَّم في الغد (ذبيحة)؟ ونحن نعلم أن الكثير من المحكوم عليهم بالإعدام يفقدون رشدهم أحيانًا وقد يصلوا إلى حالة نفسية سيئة، وبعضهم يموت قبل تنفيذ الحكم فيهم، ولكن القديس بطرس نام.وذكر أن: مع ذلك يجب ألّا ننادي ونؤكد في هذه الظروف على أنه موعد مجيء المسيح، فإذا لم يجئ فقد تحدث انتكاسة عند المؤمنين بعد مرور هذه المحنة، مثلما حدث كثيرًا على مدار التاريخ؛ إن التحذير والترهيب وحده قد يقود إلى العناد أو اللا مبالاة، كما أن التهوين والتبسيط في المقابل قد يُفضي إلى التساهل والتراخي، وإنما التعقُّل والتوازن في مثل هذه الظروف هما الإختيار الأمثل.وأضاف أن، الكنيسة في النصف الثاني من القرن الأول، عندما وجدت المؤمنين ينتظرون بشغف مجيء المسيح بين ساعة وأخرى، نادت بحتمية مجيئه وليس بسرعة مجيئه، ومن ثَمّ راحت تردّد على مدار اليوم "وننتظر قيامة الأموات، وحياة الدهر الآتي"، حيث يُقصَد بـ"ننتظر" أننا نتطلّع باشتياق.وتابع ومع كل ذلك لا تسخروا من الخائفين الذين يحرصون بزيادة على أنفسهم، بل ترفّقوا بهم، فقط طمئنوهم وشجعوهم، وصلّوا لأجلهم ولأجل الباقين أن: ارفع عنّا يا رب هذا الوباء.واختتم الانبا مكاريوس رسائله، بالصلاة قائلًا نسال ونطلب من صلاحك يا محب البشر، بارك بلادنا مصر، واحفظ شعبك من كل سوء، ومن كل شر، وشبه شر. احفظ العالم من الوباء، والغلاء، والفناء، والغريق، والحريق، ومن سبي البربر، ومن قيام الهراطقة. نشكرك لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة سالمين بغير ضرر. اذكر يا رب الجادّين، واذكر كذلك المتهاونين. اذكر الذين أُصيبوا بهذا المرض في أَّي مكان بالعالم، أعطهم شفاءً عاجلًا. واذكر المضطربين والذين فقدوا سلامهم، والذين استخف بهم الشيطان. واذكر من فضلك الذين يوجدون في أماكن خطرة. عُل الكل، واعبر بنا هذه الأيام بسلام؛ فاذكر يا رب رئيسنا وحكومتنا وقراراتهم، وأرشدهم لما فيه خير هذه البلد الطيبة مصر، والتي باركتها، وعنها قلتَ: «مبارك شعبي مصر». بارك جميع العاملين بوزارة الصحة، وجميع الأطباء والمتطوّعين، وكل من له تعب في هذه الأيام، عوِّض الجميع أجرًا سمائيًا واذكر جميع الذين طلبوا منّا أن نذكرهم في صلواتنا. واذكر كنيستك وشعبك، وأعطِ نعمة لأبينا البطريرك البابا تواضروس الثاني، وسائر الآباء.