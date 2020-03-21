اليوم.. «الأرثوذكسية» تحتفل بالذكرى الـ41 لرحيل القمص بيشوى كامل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالعيد الـ 41 لرحيل القمص بيشوي كامل أشهر كهنة الكنيسة.ولد القمص بيشوى كامل باسم "سامي كامل اسحق أسعد" في 1931.وحصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد؛ ثم التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.وعمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية؛ ثم حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الاكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.وعين معيدًا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم؛ ثم التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959.وسيم كاهنًا يوم 2 ديسمبر عام 1959 على مذبح كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس باسبورتنج بالأسكندرية - مصر؛ ثم أصيب بورم خبيث توفي على أثره في 21 مارس سنة 1979.