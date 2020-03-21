البابا تواضروس يستقبل ممثلى الكنيسة فى زيارة العائلة الأرثوذكسية للفاتيكان

استقبل البابا تواضروس الثاني، كلًّا من الراهب لوقا المقاري، والقس صموئيل ميلاد، والقس إرميا فهمي، عقب عودتهم من الفاتيكان، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وشارك الآباء الثلاثة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمن وفد كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية في زيارة الفاتيكان؛ تلبية للدعوة التي أرسلها الأخير، بغية توطيد العلاقات من خلال التبادل الثقافي والمعرفي والحضاري بينهم والكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وهي الزيارة التي جرت الزيارة بين يومي ١٤ و٢٨ من شهر فبراير الماضي.