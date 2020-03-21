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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو المصرية للحساسية يكشف موعد ارتفاع درجة حرارة مصاب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:41 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن، فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من يوم إلى 14 يومًا، لافتًا إلى أن درجة حرارة المريض ترتفع بعد 5 أيام من الإصابة.

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة مع النفس" بفضائية "القاهرة والناس"، أنه يصاحب ذلك سعال جاف، وضيقًا في النفس ثم أزمة صدرية، وأحيانا كمية كبيرة من البلغم، واعتلال، معقبًا: يعني إعياء وقيء.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة.

وكشفت الوزارة، عن خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلي 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه، تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة الجيزة كان عائدًا من إيطاليا.

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