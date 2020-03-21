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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وزير التعليم العالى يكش استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 05:01 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مشكلة فيروس كورونا تكمن في انتشاره السريع، موضحًا أنه حال انتشاره بصورة سريعة، فلا يوجد أي نظام صحي في العالم يمكن أن يستوعب الحجم الكبير من المرضى الذي ينتج عنه في وقت ضيق.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن عدد المستشفيات الجامعية يصل عدها إلى 113 مستشفى، وتوفر 4686 سريرًا عناية مركزة، فضلا عن أكثر من 3 آلاف جهاز تنفس صناعي.

كما أوضح، أنهم يعملون على تقليل استقبال الحالات غير الطارئة بنسبة 70% في المستشفيات الجامعية، حيث ينطبق هذا الأمر على الحالات التي يمكن أن تنتظر شهر أو شهرين دون أن يؤثر على حالتهم الصحية، وهو أمر يحدث في كل دول العالم.

وأكد أن هناك خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا، بحيث يتم تحديد المستشفيات التي يمكن تخصيصها للعزل إذا احتاج الأمر، وهناك عدة بدائل يبحثونها لاستقبال الحالات في أماكن واسعة مثل المدن الجامعية، والملاعب المفتوحة، وتجهيزها في الوقت اللازم.

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