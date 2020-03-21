وزير التربية والتعليم: لن نعرض أولادنا للخطر أو الحرمان من العام الدراسى

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة استطاعت خلال 4 أيام فقط بناء مكتبة رقمية بعد قرار تعطيل الدراسة ليؤدي الطلاب امتحاناتهم من خلالها، متابعًا: "لدينا مكتبة رقمية بها محتوى يسهل البحث والتعلم عن بعد".وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامى رامى رضوان، أن استثمار الدولة سنوات في منظومة التعليم مكنتنا من بناء المكتبة الرقمية، لافتا إلى أن المعلومات المضافة بها تم اتخاذها من بنك المعرفة الموجود بالفعل ولكن بطريقة مبسطة.وأوضح أن البحث الإلكتروني الخاص بالطلاب سوف يتم وضع اجراءات لشرح طريقة عمله الأسبوع القادم.وتابع: "مصر أول دولة عالميا تلجأ لـ منصة تواصل بين طلاب المدارس وأعضاء هيئة التدريس بسبب فيروس كورونا، بدون تعرض أى فرد للخطر"، لافتًا إلى أن المنصة الرقمية قادرة على استيعاب أعداد الطلاب كافة.واختتم: "لن نعرض أولادنا للخطر أو حرمانهم من العام الدراسي".