«أمراض الحساسية».. أحدث إصدارات سلسلة كتاب اليوم

صدر حديثًا عن سلسلة " كتاب اليوم" كتاب جديد بعنوان "أمراض الحساسية.. الوقاية.. التشخيص.. العلاج"، تأليف د. محمد أحمد شاهين أستاذ التحاليل الطبية بكلية الطب جامعة الأزهر.وفيه يقدم "شاهين" روشتة طبية حول أمراض الحساسية التى تصيب الإنسان وكيفية التعامل معها منها "حساسية العين، وحساسية الفصول، والطعام، والجلد، والجيوب الأنفية، والحساسية التى تصيب الحامل، والحساسية أثناء الرضاعة، والأطفال والحساسية".ويوضح المؤلف أن حالات الحساسية تزداد فى المجتمع بشكل ملحوظ لأن العومل المسببة للحساسية ترتبط ارتباطا وثيقا بأسلوب لحياة الحديثة ويشمل النظام الغذائي الذي طرأت عليه تغيرات صناعية وانتشار تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل والأماكن المغلقة، بالإضافة لزيادة التعرض للمواد الكيمائية والأدخنة، حيث يعتبرمرض الحساسية من الأمراض المزمنة بطبيعتها مما يعنى أنها متكررة ومستمرة لعدة شهور.وقد تؤثر الحساسية على معدل النوم الطبيعي للإنسان وتصيبه بالإرهاق الشديد وفقد الشهية وكذلك ضعف القدرة على التركيز.