كندا تتخطى حاجز الـ1000 إصابة بـ«كورونا»

أعلنت كندا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز الألف بعد اكتشاف 19 حالة جديدة، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» في كبر عاجل.وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن إغلاق حدود بلاده البرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت فى اتفاق متبادل مع الحكومة الأمريكية، لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد.وقال ترودو: «لن يُسمح للمسافرين بعد الآن بعبور الحدود للترفيه والسياحة.. فى كلا بلدينا، نشجع الناس على البقاء فى منازلهم. نحن نطلب من مواطنينا عدم زيارة جيرانهم ما لم يضطروا إلى ذلك».وكشف ترودو عن حزمة تحفيز اقتصادى اتحادية بقيمة 82 مليار دولار اليوم الأربعاء لمساعدة العمال والشركات الكندية على تجاوز الأزمة الحالية.وقال ترودو، إن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 27 مليار دولار كدعم مباشر للعمال والشركات الكندية، بالإضافة إلى 55 مليار دولار لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر الكندية من خلال تأجيل الإقرارات الضريبية للمساعدة فى استقرار الاقتصاد.