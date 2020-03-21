رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تتخطى حاجز الـ1000 إصابة بـ«كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 04:43 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت كندا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز الألف بعد اكتشاف 19 حالة جديدة، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية» في كبر عاجل.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، عن إغلاق حدود بلاده البرية مع الولايات المتحدة بشكل مؤقت فى اتفاق متبادل مع الحكومة الأمريكية، لمواجهة تفشى وباء كورونا المستجد.

وقال ترودو: «لن يُسمح للمسافرين بعد الآن بعبور الحدود للترفيه والسياحة.. فى كلا بلدينا، نشجع الناس على البقاء فى منازلهم. نحن نطلب من مواطنينا عدم زيارة جيرانهم ما لم يضطروا إلى ذلك».

وكشف ترودو عن حزمة تحفيز اقتصادى اتحادية بقيمة 82 مليار دولار اليوم الأربعاء لمساعدة العمال والشركات الكندية على تجاوز الأزمة الحالية.

وقال ترودو، إن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 27 مليار دولار كدعم مباشر للعمال والشركات الكندية، بالإضافة إلى 55 مليار دولار لتلبية احتياجات السيولة للشركات والأسر الكندية من خلال تأجيل الإقرارات الضريبية للمساعدة فى استقرار الاقتصاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج ضد فيروس كورونا

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة مجانًًا للمواطنين

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

منوعات

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

المحكمة العليا بكينيا تعقد جلساتها في الهواء للحد من «كورونا»

البيت الأبيض: إيفانكا ترامب أجرت فحصًا لـ«كورونا»

إصابة مدير برنامج الأغذية العالمى بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«أمراض الحساسية».. أحدث إصدارات سلسلة كتاب اليوم

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»

«إحياء مكتبتنا التراثية».. مبادرة إلكترونية لمحبي القراءة