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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بوركينا فاسو يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 03:06 ص
وزير خارجية بوركينا
وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا بارى
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أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا بارى، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "كورونا" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أصبحت الشائعات حقيقة.. لقد تم إخطارى للتو إصابتى بفيروس كورونا كوفيد 19".

كانت وزارة الصحة فى بوركينا فاسو، أعلنت الثلاثاء الماضى، تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالى عدد المصابين فى البلاد الواقع فى غرب أفريقيا إلى 20.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن "مسئولى الصحة يحاولون الحد من انتشار المرض، حيث تم احتجاز 59 مسافرًا من أجل إخضاعهم للتحاليل المخبرية".

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، وجهت تحذيراً شديداً إلى الشباب حول العالم نفت خلاله ما يعتقده البعضُ منهم أن مرحلتهم العمرية من الممكن أن تقيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى رسالته إلى الشباب حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، "لدى رسالة اليوم إلى الشباب: إنكم لستم محصنين (ضد المرض)، إن هذا المرض يمكن أن يبقيكم فى المستشفى لأسابيع، أو أن يقتلكم".

وأوضح تيدروس، أن المزيد من المعلومات تظهر كل يوم عن هذا المرض وأنه "على الرغم من أن كبار السن هم الأكثر تضرراً، إلا أن الشباب ليسوا بعيدين".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت فى وقت سابق اليوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" فى العالم، تجاوز 209 آلاف إصابة، فيما تعدى عدد الوفيات 8.7 ألف شخص​​​.

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