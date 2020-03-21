ارتفاع وفيات «كورونا» فى تركيا إلى 9 حالات

قال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجه، مساء أمس الجمعة، إن عدد المتوفين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9 بعد وفاة 5 من كبار السن إثر إصابتهم بالفيروس شديد العدوى.وتصاعد عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في البلاد منذ الإعلان عن أول حالة في الأسبوع الماضي وبلغ 670 حالة اليوم، فيما تتضاعف عدد الحالات كل يوم منذ الأحد.وأوضح قوجه أنه تم إجراء 3656 اختبارًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جاءت نتائج 311 منها إيجابية.وقالت وزارة الصحة التركية في بيان، إن جميع المستشفيات، بما في ذلك المستشفيات الخاصة، ستقبل وتعالج المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأعلنت الوزارة أيضًا أن أي مستشفى يعمل به اثنان على الأقل من المتخصصين في الأمراض المعدية وأمراض الرئتين هو مستشفى لعلاج فيروس كورونا، وذلك لتخفيف العبء عن المؤسسات الصحية والعاملين.وأوقفت أنقرة الرحلات الجوية إلى 20 دولة وأغلقت المدارس والمقاهي والحانات وحظرت صلاة الجماعة وعلقت إلى أجل غير مسمى المباريات في مسابقاتها الرياضية الرئيسية.وقامت الحكومة أيضًا بإرجاء جميع الاجتماعات والأنشطة المتصلة بالعلوم والثقافة والفنون إلى نهاية أبريل للحد من انتشار المرض.