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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تبدأ باستخدام علاج ضد فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 04:11 ص
جريدة الدستور
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انتشرت أنباء عن تجريب وثبوت فاعلية علاج لكورونا فى إيطاليا، وفقًا لخبر عاجل لقناة العربية، لافتة إلى أن إيطاليا بدأت باستخدام هذا العلاج.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى أكثر من 47 ألفًا، بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حالة إصابة جديدة، وتسجيل 627 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالى أعداد الوفاة إلى 4032، وذلك بحسب ما ذكرته قناة سكاى نيوز.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعا الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثة تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.

وقال كونتي إن: "السياسات النقدية وحدها لا تستطيع حل كل المشاكل، ونحن بحاجة إلى القيام بنفس الشىء فى مجال الضرائب".

وتابع: "والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في فتح خطوط ائتمانية عبر الآلية الأوروبية للاستقرار (إي إس إم) لجميع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في محاربة تداعيات وباء كورونا".

يشار إلى إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس عدد وفيات الصين.

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