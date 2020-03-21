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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات على المقاهى لتنفيذ قرار الإغلاق بالأقصر

السبت 21/مارس/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
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شنت الأجهزة الأمنية بالأقصر حملة ليلية للتأكد من التزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق الصادر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، توجيهات لرئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، لمتابعة أعمال حملة تنفيذ قرار غلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الأقصر، بالتعاون مع كافة القيادات التنفيذية والأمنية بمدينة الأقصر.

وأشاد رئيس مدينة الأقصر باستجابة الغالبية العظمى من أبناء مدينة الأقصر لقرار الغلق، مقدمًا لهم الشكر عللا معاونة الأجهزة التنفيذية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس مدينة الأقصر، إن الحملة ضبطت 9 مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية لم يلتزم أصحابها بقرارات الغلق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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