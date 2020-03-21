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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:48 ص
جريدة الدستور
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أصيب عاملان بمشروعات كأس العالم على الأراضى القطرية بفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقًا لما نشرته قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر ارتفع إلى 470 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة اليوم، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها

يذكر أن موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، ذكر أن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، كشفت أن قطر بين الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، مؤكدةً أن الدوحة تشهد واحدة من أسوأ تفشٍّ للمرض بالمنطقة، وأضافت المجلة الأمريكية أن وزارة الصحة تكذب بشأن مدى تفشي الإصابات بالدولة، مشيرةً إلى أنها لا تقدم صورة واضحة بشأن الإصابات، فهي تفتقد للخبرة بالتعامل مع تفشي الفيروس؛ بسبب عدم قدرة تميم على إدارة الأزمة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تفشي الفيروس القاتل في قطر يمثل كارثة بالشرق الأوسط، لافتةً إلى أنه أدى لانهيار الثقة الاجتماعية، بعد زعم وزارة الصحة إصابة 452 حالة فقط بفيروس كورونا.

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