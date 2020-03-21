ألمانيا تسجل 4528 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ألمانيا 4528 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد، حيث وصل إجماي الإصابات إلى نحو 20 ألفًا، حسبما أفادت قناة «اكسترا نيوز»، في خبر عاجل.وكانت قد أعلنت السلطات الألمانية منع دخول مواطني الدول الأوروبية إلى أراضيها خوفًا من تفشي فيروس كورونا.وطبقًا لقناة «زد دى إف الألمانية»، فإنه رغم الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وسرعة انتشاره، إلا أن الحكومة الفيدرالية حاليًا لا تفكر فى فرض حظر للتجول، وبالتالى تتخذ فى البداية مسارًا مختلفًا عن دول الاتحاد الأوروبى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا.وقال رئيس المستشارية هيلج براون، فى تصريحات، لقناة «زد دى إف»، إن مثل هذه الخطوة لا يتم النظر فيها حاليًا فى مجلس الوزراء، مضيفًا أنه من الممكن في غضون أسبوعين تحديد إذا كانت التدابير فعالة أم لا، فى ظل قياس مدى زيادة الحالات الجديدة.