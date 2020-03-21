«تحدي الخير».. داليا عبدالرحيم تتكفل بـ50 أسرة

شاركت داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي لـ«البوابة نيوز»، في «تحدي الخير»، معلنة تكفلها بـ50 أسرة من عمال اليومية.وقالت داليا، في مقطع فيديو، إنه «في ظل التحديات التي يواجهها العالم بسبب فيروس كورونا، هناك العديد من المواطنين تضرروا بسبب تواجدهم في المنزل من بينهم عمال اليومية، ولذلك فقد قررت تبني 50 أسرة منهم لمدة شهر».وتحدت «داليا»، إعلاميو مصر، للمشاركة في «تحدي الخير»، والتكفل بعدد من أسر العمال المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).