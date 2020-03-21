«أمن القاهرة»: إغلاق مسجد السيده زينب لمنع التجمعات

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه جاري إغلاق مسجد السيدة زينب لمنع أي تجمعات داخل المسجد وفي محيطه.وأوضح أن اللواء أشرف الجندي، قام بالمرور على الخدمات الأمنية المعينة أمام المسجد وشدد على منع التجمعات وذلك عقب صدور قرار من وزارة الأوقاف بغلق المساجد وعدم إقامة الشعائر الدينية فيه ومنع إقامة احتفالات مولد السيدة زينب لتجنب انتشار وباء ڤيروس كورونا.ووجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بالتشديد الأمني وتعيين خدمات على مدار الساعه بمحيط المسجد لمنع دخول المريدين إلى مقام السيدة زينب وإغلاق المسجد لحين عودة الدراسة بقرار من رئاسة الوزراء.