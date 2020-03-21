رامى رضوان: القبض على عروسين فى الجزائر بسبب «كورونا»

انتقد الإعلامي رامي رضوان، قيام بعض المواطنين بإقامة أفراح بالرغم من مناشدة الدولة للمواطنين بعد التواجد في تجمعات كثيرة العدد حرصًا على حياتهم من انتشار فيروس كورونا.وأضاف الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء «dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن في دولة الجزائر قرر عروسان إقامة فرح وضربا بقرارات الحكومة هناك لمواجهة فيروس كورونا عرض الحائط.وأوضح رامي رضوان، أن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على العروسين والحضور بالفرح، ووضعت الجميع داخل حجر الصحي.وتابع الإعلامي رامي رضوان:« الناس في مصر لسه بتعمل أفراح عندنا.. عايزة توصل الدولة لاتخاذ نفس إجراءات الشرطة بالجزائر».