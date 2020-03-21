عمرو أديب يدعو لوقف الصلاة بالمساجد والكنائس (فيديو)
السبت 21/مارس/2020 - 02:34 ص
أحمد عبد الرازقطباعة
طالب الإعلامي عمرو أديب، بوقف صلاة الأحد القادم فى الكنائس ووقف المناولة، على خلفية تفشي فيروس كورونا وكخطوة لمواجهته والوقاية منه، قائلًا: «أوقفوا الصلاة فى المساجد والكنائس وصلوا فى البيت».
وطالب «أديب» ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن العالم يفعل ذلك ولا أحد يصلي فى الكنائس ولا المساجد، متسائلاَ: «ليه مش واخدين الموضوع جد؟ وليه مش عايزين تنجوا وتركبوا مركب نوح للنجاة؟ ليه عايزين نثقب المركب اللى إحنا فيها ونغرقها؟».
وتابع: «كورونا بيجي للشباب وللستات وبيتوفى رجالة وستات».
وطالب «أديب» ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن العالم يفعل ذلك ولا أحد يصلي فى الكنائس ولا المساجد، متسائلاَ: «ليه مش واخدين الموضوع جد؟ وليه مش عايزين تنجوا وتركبوا مركب نوح للنجاة؟ ليه عايزين نثقب المركب اللى إحنا فيها ونغرقها؟».
وتابع: «كورونا بيجي للشباب وللستات وبيتوفى رجالة وستات».