عمرو أديب يدعو لوقف الصلاة بالمساجد والكنائس (فيديو)

طالب الإعلامي عمرو أديب، بوقف صلاة الأحد القادم فى الكنائس ووقف المناولة، على خلفية تفشي فيروس كورونا وكخطوة لمواجهته والوقاية منه، قائلًا: «أوقفوا الصلاة فى المساجد والكنائس وصلوا فى البيت».وطالب «أديب» ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» أن العالم يفعل ذلك ولا أحد يصلي فى الكنائس ولا المساجد، متسائلاَ: «ليه مش واخدين الموضوع جد؟ وليه مش عايزين تنجوا وتركبوا مركب نوح للنجاة؟ ليه عايزين نثقب المركب اللى إحنا فيها ونغرقها؟».وتابع: «كورونا بيجي للشباب وللستات وبيتوفى رجالة وستات».