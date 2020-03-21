بالشمس والحركة.. مسؤول بـ«الصحة العالمية» يوضح كيفية تقوية المناعة

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية مصر، إن تقوية جهاز المناعة أمر في غاية الأهمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف "حشيش"، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تقوية المناعة يكون من خلال الأكل الصحي والحرص على تناول الخضار والسلطة، وأيضًا من خلال الحركة والتعرض للهواء والشمس.وأكد على ضرورة البقاء قي المنزل لمنع انتشار الفيروس، مع الحرص على تقوية جهاز المناعة.وردًا على تخوف البعض من انتقال الفيروس عن طريق الملابس المعلقة في الجو، قال "حشيش" إن الفيروس لا ينتقل في الهواء، وعلى العكس فإن تعريضها للشمس يقتل أي فيروس.وأشار إلى أن من تظهر أعراض الإصابة بالفيروس عليه الاتصال برقم الطواريء لمعرفة أقرب مستشفى إليه قبل الخروج من بيته.