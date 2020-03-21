«المهن الموسيقية» تمنح أعضاءها إعانات للمتضررين بسبب «كورونا»

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، جاء فيه: « التزامًا بقرارات الدولة تجاه الأزمة العالمية والتي تسبب فيها فيروس كورونا الجديد، ونتح عنها توقف تام بكافة الأنشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية، واستشعارًا بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة على مستوى عدة فئات مجتمعية، وخاصة فئة الموسيقيين الذين يعملون بشكل يومي، عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر اجتماعًا عاجلًا ضم كافة أعضاء مجلس الإدارة والشئون القانونية وإدارات الحسابات والإدارات الأخرى للنقابة».وأضاف البيان: «تقرر فيه صرف إعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، على أن يقوم العضو بإرسال بياناته بداية من يوم السبت ٢١ مارس إلى يوم الأربعاء ٢٥ مارس على رقم الواتساب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦ للاعضاء العاملين بالقاهرة والجيزة التي تنطبق عليهم الشروط، على أن يتم الصرف بداية من يوم الأحد ٢٩ مارس، ويرفق مع البيانات صورة الرقم القومي وصورة كارنيه العضوية 2019».وتابع: «أما باقي الأعضاء بالمحافظات الأخرى يتم إرسال البيانات باللجان والنقابات الفرعية، وسوف يتم إخطار الأعضاء العاملين بتحديد آلية الصرف خلال رسالة واتساب، كما تقرر إعفاء كافة الأعضاء المنتسبين من كافة الغرامات حتى أغسطس ٢٠٢٠».